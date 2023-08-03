"В роздягальні в перерві футболісти сказали, що в епізоді з пропущеним голом (Матвієнка – прим.) арбітр вказав на свисток. Що означає – введення м'яча у гру по свистку. Тому всі розійшлися. А гравець Шахтаря без дозволу арбітра пробив і забив гол. Розбирати це – справа Комітету арбітрів. А ми – не повинні робити такі помилки.

Матвієнко знайшов виправдання хитрому голу Шахтаря: "Сказав арбітру, що не битиму по свистку, і пробив"

Концентрація уваги повинна бути максимальна. Бо це заключні хвилини тайму. Хлопці кажуть, що він показав на свисток. Тому вони почали розбирати позиції, згідно з нашим планом гри на стандартах. Ось так", – наводить слова Лавриненка офіційний сайт Вереса.

Нагадаємо, у доданий до першого тайму час "гірники" заробили право на штрафний. Поки Євген Паст вибудовував стінку Матвієнко, не чекаючи свистка, пробив у порожні ворота, а гол зарахували.

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