"Хто в клубі ухвалює рішення щодо новачків? Останнє слово щодо спортивної складової за мною, щодо фінансової – за президентом клубу. Все вирішується колегіально. Ми працюємо в рамках нашого бюджету. Звичайно, мені хочеться запрошувати якісніших футболістів, однак на першому місці для Вереса зараз стоїть розвиток інфраструктури.

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Я на сто відсотків згодний із таким підходом. Можна зараз набрати високооплачуваних гравців та показати результат, але без фундаменту ця бульбашка лусне.

Як клуб знаходить новачків? Це багатогранний процес. Футболістів пропонують і мені, і президенту, і раднику президента. У нас є загальний чат, де ми аналізуємо ту чи іншу пропозицію. Тренер-аналітик вивчає футболіста та робить щодо нього звіт.

Від моменту пошуку гравця до моменту, коли він приїде до нас та підпише контракт, проходить дуже багато часу, та проводиться величезна робота усього тренерського та адміністративного штабу. Багато факторів повинні скластися на нашу користь", – поділився Лавриненко в інтерв'ю Sport-express.ua.

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