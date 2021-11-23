Бременський Вердер неабияк лихоманить і після вильоту з Бундесліги. Кримінальна історія з табору легендарного клубу, в яку вляпалися вже екс-тренери "музик".

Деякі німецькі клуби мають давню традицію – щороку збирати власників абонементів для зустрічі з тренерським штабом команди, і Вердер – один з них. Цього року така зустріч мала відбутися 24 листопада, але керівництво бременського клубу було змушене її скасувати.

Причина – Вердер звільнив Маркуса Анфанга з посади головного тренера першої команди. Але результати команди тут ні до чого – головний тренер Бремена підробив COVID-сертифікат про щеплення. Присвячений Вердеру сайт DeichStube розкрив тло цієї історії – навіть про брехню Анфанга.

Все почалося у серпні

За день до виїзного матчу четвертого туру з Карлсруе гравці Вердера вилетіли літаком з Бремена до Франкфурта, щоб звідти дістатися пункту призначення. Один із гравців затримався перед вильотом, і в команді вирішили не чекати результатів його тесту на коронавірус, позаяк і так запізнювалися на рейс. Через деякий час у Вердері почалася паніка: тест виявився позитивним. Це означало, що всі нещеплені гравці та члени клубної делегації мають бути поміщені на карантин у Франкфуртському аеропорту. Включаючи головного тренера Маркуса Анфанга та його помічника Флоріана Юнґе.

Однак лише через кілька годин хвилювання вляглося, тому що позитивний тест неназваного гравця виявився хибним – два наступні тести у Франкфурті дали негативний результат. Карантин був скасований, і Анфанг разом із Юнґе під час матчу з Карлсруе звично перебували на тренерському містку. Зустріч, до речі, завершилася нульовою нічиєю.

Переміщуємось у листопад

У середині місяця COVID-19 підхопив захисник Вердера Марко Фрідль. Клубний співробітник був змушений скласти для бременського департаменту охорони здоров'я список людей, з якими Фрідль контактував, і Анфанг потрапив до цього списку. Клерк здивувався, адже відповідно до COVID-сертифікату головного тренера, вперше Анфанг вакцинувався у квітні, вдруге – у липні. То навіщо він пішов на карантин на початку серпня, якщо до того моменту вже двічі був щеплений?

Клубний співробітник Вердера почав розбиратися в цій історії та перевіряти документи. Виявилося, що у них є низка невідповідностей. Наприклад, зазначена дата другої вакцинації припадає на період, коли Маркус Анфанг був із Вердером у тренувальному таборі у Циллерталі. Місце вакцинації знаходилося за сотні кілометрів від цієї австрійської долини. Крім того, співробітник "музик" чудово пам'ятав негативну відповідь Анфанга про те, чи був тренер вакцинований на момент підписання контракту з клубом.

Щоб детальніше розібратися в цій ситуації, Вердер надіслав запит до департаменту охорони здоров'я. Щодо Маркуса Анфанга було розпочато розслідування, яке виявило, що вакцина з номером першої партії ще не була вжита, а номер другої вакцинації не збігався з датою, зазначеною у свідоцтві про початкову вакцинацію.

За інформацією Spiegel, згідно з підробленим сертифікатом, перше щеплення мало бути зроблене Анфангу 20 квітня в Кельні. Того дня наставник Вердера перебував у Вюрцбурзі зі своєю тодішньою командою – Дармштадтом – і святкував перемогу з рахунком 3:1. Інформація Spiegel про дату другого щеплення відрізняється від інформації DeichStube: загальнонімецьке видання стверджує, що в підробленому документі вказана дата – 1 червня.

На перший погляд, сертифікат про вакцинацію Анфанга, який був у офісі Вердера, не здавався підробкою, і легко б витримав поверхневу перевірку. Але Анфанг розумів, що ризикує: якщо хтось із доступом до бази вирішить перевірити його сертифікат, він "погорить". Так і сталося. Відносно Анфанга було порушено кримінальну справу. Тепер йому загрожує чи то великий штраф, чи то в'язниця – залежно від рішення прокуратури.

Це стосується і Флоріана Юнґе, помічника головного тренера. Усі непрямі докази свідчать, що Анфанг і Юнґе разом купували підроблені сертифікати.

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Найцікавіше у цій історії – небажання самого Анфанга визнавати свою неправоту. Коли вся ця історія випливла, в особистій розмові з Клаусом Філбрі – керуючим директором Вердера – Маркус Анфанг категорично відкинув усі звинувачення і рішуче наполягав на тому, що він повністю вакцинований, і що не використав підроблене свідоцтво про вакцинацію.

Пізніше Філбрі зізнався, що одного разу Анфанг в особистій розмові негативно відгукнувся з приводу вакцинації, але при цьому змусив самого директора повірити в те, що вже двічі зробив щеплення. "Тепер ми всі отримали явні докази, що суперечать цим твердженням", – зазначив Філбрі.

Що буде далі із Вердером?

В останньому матчі із Шальке бременською командою керував Даніель Зенковіч – вже колишній помічник головного тренера. У цій зустрічі Вердеру вдалося врятуватися завдяки влучному удару Нікласа Фюллькруга з пенальті на дев'ятій компенсованій до другого тайму хвилині. "Цей день був справжнісіньким лайном", – підсумував автор гола.

На місце звільненого Анфанга бременський клуб хоче запросити Уле Вернера, який минулого сезону вивів Хольштайн у плей-офф за вихід до першої Бундесліги, і поступився Кельну не в останню чергу через коронавірусну ситуацію у своїй команді. За підсумками семи турів сезону 2021/22 Хольштайн вирішив звільнити 33-річного фахівця.

Перешкода полягає в тому, що клуб з міста Кіль не розірвав контракт із Вернером. Якщо бременський клуб захоче запросити Уле до себе, йому доведеться викупити його контракт у Хольштайна. Керівництво Кіля не поспішає ще й тому, що в наступному турі другої Бундесліги Хольштайн зіграє... саме з Вердером.

До речі, Анфанг перед початком сезону 2021/22 теж був викуплений Вердером – з Дармштадта. Ціна питання становила 500 тисяч євро. Навряд чи Хольштайн вимагатиме меншу суму за свого звільненого тренера.

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