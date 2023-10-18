Нападник приєднався до "кажанів" 1 вересня і наразі встиг награти 120 хвилин у 3 матчах. Відсутність результативних дій не лякає Бараху.

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"Яремчук дійсно хоче робити все добре і допомогти команді, але він мав надто мало часу. Роман приїхав пізно, потім була збірна, невелика травма… Ми сподіваємось невдовзі побачити його найкращу версію, яка допоможе команді", – цитує Бараху Marca.

Наступний матч Валенсія проведе 23 жовтня вдома проти Кадіса. Яремчук досі належить Брюгге, а за левантійців виступає на правах оренди до кінця сезону.

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