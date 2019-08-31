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Тренер Валенсії розповів, хто винен у зірваному трансфері Рафіньї

16:10 205 Читать на русском
Тренер Валенсії розповів, хто винен у зірваному трансфері Рафіньї
Рафінья Алькантара / ФК Барселона

Наставник Валенсії Марселіно Гарсія Тораль розповів про зірваний трансфер хавбека Барселони Рафіньї.

"У клубі мені дали зрозуміти, що власники не схвалили трансфер хавбека Барселони Рафіньї Алькантари. Я повинен прийняти це.

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Нам потрібен універсальний півзахисник, що здатен підсилити наш атакувальний потенціал", – передає слова Марселіно Гарсії Тораля Mundo Deportivo.

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Раніше повідомлялось, що Рафінья хоче покинути Барселону, а Валенсія була одним з претендентів на бразильця. У поточному сезоні хавбек взяв участь у двох матчах Ла Ліги.

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