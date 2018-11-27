Тренер Валенсії Марселіно зізнався, який результат гри з Ювентусом його влаштує

Керманич іспанської Валенсії Марселіно Гарсія Тораль поділився очікуваннями від матчу 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти туринського Ювентуса.

"Це буде гра проти одного з головних фаворитів турніру. Та ми маємо намір перемогти Ювентус, оскільки від цього залежать наші шанси на вихід в плей-офф.

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Цей матч буде важким, але зараз наша команда в хорошій формі, а суперникам доводиться нелегко в поєдинках із нами. Роналду є неймовірним гравцем. Він це доводить упродовж усієї своєї кар'єри. Його постійне бажання вдосконалюватися та перемагати гідне повної поваги", – наводить слова Марселіно Football Italia.

Відзначимо, що матч Ювентус – Валенсія відбудеться вже завтра, 27 листопада. Початок поєдинку о 22:00. Перед звітним туром туринці очолюють квартет H (9 очок), другим іде МЮ (7 очок), Валенсія ж третя – 5 пунктів.