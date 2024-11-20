Після перемоги в MLS минулого сезону Вілфрід Нансі вивів свою команду Коламбус Крю на друге місце в регулярному сезоні в Східній конференції. Коламбус поступився першим місцем Інтеру Маямі Ліонеля Мессі. За ці досягнення він був визнаний найкращим тренером року.

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Коламбус Крю може похвалитися другою найкращою атакою і другим найкращим захистом в обох конференціях разом узятих. Також під керівництвом Нансі Коламбус Крю побив клубний рекорд за набраними очками (66), за кількістю забитих м'ячів (72) і за кількістю перемог (19). Вилетівши в першому раунді плей-офф (від Нью-Йорк Ред Буллз), команда втішає себе індивідуальними відзнаками: її захисника Стівена Морейру було визнано найкращим захисником МЛС.

Нагадаємо, що кольори Коламбус Крю захищає український захисник Євген Чеберко.