"Я жодного разу у своїй кар'єрі не скаржився і не шукав виправдань, але те, що суддя зробив сьогодні... Навіть німці могли помітити його подвійні стандарти.

Німеччина – Угорщина – 2:0 – відео голів та огляд матчу Євро-2024

Він не відреагував на те, що Орбана штовхнули, але в аналогічній ситуації з Андріхом свиснув, фіксуючи фол. Нам потрібні єдині правила, а не подвійні стандарти. Німеччина перемогла б у будь-якому разі, але суддя, на мій погляд, був найгіршим на полі.

Німеччина, можливо, є фаворитом Євро, але для перемоги їм не потрібна допомога суддів. Подивимося, чи буде зафіксовано фол у подібній ситуації, коли Німеччина гратиме, скажімо, з Францією", – цитує Россі The Telegraph.

Нагадаємо, що збірна Угорщини вважає, що арбітр матчу помилково зарахував гол Мусіали, оскільки перед цим вони побачили фол від Гюндогана. У підсумку команда Россі програла 0:2. Угорщина має лише один бал після двох матчів.

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