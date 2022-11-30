"Гадаю, ми виглядали добре у першому таймі, я справді так вважаю. Зусилля, які хлопці доклали у роботі без м'яча, були неймовірними. Ми звернули увагу на це в перерві і сказали, що могли б бути навіть трохи кращими. Не хочу навіть слово погане сказати про цих гравців – вони виклалися на повну.

Прем'єрний гол зі штрафного у відеоогляді матчу Уельс – Англія – 0:3

Перший гол Англії був чудовим ударом, другий мене трохи розчарував, але я не хочу зараз говорити про мінуси. Молодь внесла свої зміни. Ми розчаровані тим, що залишаємо турнір, але якщо і робити це, то таким чином. Повторюю, гра у першому таймі була чудовою.

Моє повідомлення хлопцям – не розчаровуйтесь. Ми маємо будувати майбутнє прямо зараз. Ми дісталися чемпіонату світу, і це вже було неймовірним досягненням для цієї групи гравців", – цитує Пейджа ВВС.

Нагадаємо, у фіналі відбору на ЧС валлійці мінімально здолали Україну. Виступ "драконів" на самому Мундіалі вийшов слабким – останнє місце групи, одне очко і різниця голів 1:6.

Англія розбила Уельс і вийшла у плей-офф ЧС з першого місця – тіньове рішення Саутгейта дало результат за 2 хвилини