Аугсбург під час перерви на матчі збірних здійснив заміну наставника команди. П'ять днів тому роботу втратив Енріко Маассена. Це була перша тренерська відставка у нинішньому сезоні Бундесліги.

Перша відставка в Бундеслізі – тренера звільнили після поразки від новачка

Новим керманичем Аугсбурга став Йєс Торуп. Контракт фахівця розрахований до літа 2025 року, повідомляє прес-служба клубу. Першочерговим завданням 53-річного данця стане подолання кризи, адже команда балансує поруч із зоною вильоту.

Зауважимо, що Торуп раніше тренував лише на батьківщині та в Бельгії. Доволі плідний період він провів на чолі Гента, де працював з українцями Безусом, Пластуном і Яремчуком. Останній, до речі, під керівництвом цього фахівця демонстрував свій найкращий футбол в кар'єрі – за 63 матчі забив 26 голів та віддав 9 асистів.

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