Головний тренер Жирони Мічел Санчес розповів, за кого буде вболівати в півфіналі Ліги чемпіонів.

"Реал проти Манчестер Сіті – це складний жереб для обох команд. Можна сказати, що це ранній фінал. Жирона – частина "Сіті груп". У мене дуже гарні стосунки з Пепом Гвардіолою та його братом Пере.

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Я б хотів, щоб Манчестер Сіті дійшов до фіналу Ліги чемпіонів. У мене є друзі в Мадриді, Реал – іспанська команда. Якщо у підсумку вони виграють, я не буду проти. Але я віддаю перевагу Манчестер Сіті. Вони мають бути у фіналі", – заявив на прес-конференції Мічел перед матчем з "вершковими".

Нагадаємо, Жирона зіграє проти Реала 25 квітня в рамках 31 туру Ла Ліги. Початок матчу о 20:30 за київським часом.

?‍ Míchel, entrenador del Girona, tiene claro con qué equipo va en la semifinal de Champions entre Real Madrid y Manchester City #UCL pic.twitter.com/esHJziagpM — MARCA (@marca) April 24, 2023

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