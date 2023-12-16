Мічел Санчес поки не розглядає пропозиції інших клубів. Фахівець прагне досягти успіху з Жироною.

"Я чув, що мене пов'язували з Ман Сіті. Але це божевілля – думати про таке зараз. Я люблю жити сьогоднішнім днем, а не задумуватись про майбутнє і я радий творити історію з Жироною.

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Я завжди готовий до критики та позитивних відгуків і мені приємно, що наш прогрес та оцінка нашої роботи помітна для всіх", – цитує Мічела Tribal Football з посиланням на Marca.

Нагадаємо, що Жирона наразі лідирує у турнірній таблиці Ла Ліги з 41 балом. Реал відстає від команди Довбика та Циганкова на два пункти. У наступному турі каталонці зіграють проти Алавеса.

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