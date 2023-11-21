У 2018 році у Мічела під час відпустки стався напад паніки. Нинішній тренер Жирони був упевнений у тому, що помирає.

В інтерв'ю Хорхе Вальдано в програмі "Всесвіт Вальдано" головний тренер Жирони Мічел розповів про один із найскладніших моментів свого життя. За підсумками 2017/18 він вивів Райо Вальєкано в елітний іспанський дивізіон, і не зумів психологічно впоратися з цим успіхом.

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"У мене стався напад паніки. Після підвищення в класі, через весь цей тиск, який навалюється на тебе з усіх боків... Я поїхав у відпустку, і вже у відпустці попросив дружину відвезти мене в лікарню. Я сказав їй, що помираю. Згодом я три роки відвідував психолога і психіатра. Тепер я намагаюся контролювати свої емоції, щоб подібного зі мною більше не повторилося", – заявив Мічел.

Нагадаємо, що Мічел тренував Райо Вальєкано з 2017 до 2019-го року, після чого два сезони працював з Уескою. 48-річний фахівець очолює Жирону з 2021 року. Після 13 турів у чемпіонаті Іспанії каталонська команда лідирує в турнірній таблиці – цьому сприяла успішна гра Віктора Циганкова та Артема Довбика.

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