"Ми були добре налаштовані на поєдинок, знаючи, що потрібно буде терпіти. Реал, у свою чергу, вийшов на гру занадто самовпевненим, але ми знали, що на нас чекає, і були готові відповісти.

Покер одноклубника Циганкова у ворота Луніна у відеоогляді матчу Жирона – Реал – 4:2

Команда розуміла, що потрібно завжди повертатися назад у перехідних фазах, адже Реал може впіймати нас. Я дуже радий за своїх гравців, тому що вони заслужили цю перемогу.

Відібрати м'яч у Реала дуже складно, тому що один Вінісіус здатен самотужки обіграти 8 гравців. У них також є гравці, які знають, як вигравати єдиноборства. Ми могли розраховувати лише на три-чотири передачі для розвитку атаки.

Окрім забитих голів, Кастельянос добре відпрацьовував в обороні. Я радий за нього, тому що після промаху в матчі з Барселоною він навіть видалив соціальні мережі. А я тоді сказав йому, щоб він заспокоївся, адже це лише його перший сезон у Європі", – цитує Мічела Marca.

Нагадаємо, повернення Андрія Луніна в основу Реала (через гастроентерит Тібо Куртуа) виявилось невдалим – наш кіпер пропустив одразу чотири голи. Ще один українець – Віктор Циганков – вийшов у старті Жирони і провів на полі 72 хвилини (без результативних дій).

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