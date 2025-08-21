Головний тренер Бенфіки Бруну Лаже після нульової нічиєї з Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів поділився думками про тактичні зміни команди та оцінив гру голкіпера Анатолія Трубіна.

"Усі гравці помиляються... Трубін, який не зловив м’яч, футболіст, що зробив неточну передачу чи удар. Це неважливо.

Наставник Трубіна прокоментував "сухий" матч українця: "Скільки ударів завдав Фенербахче до 70-ї хвилини?"

Ви кажете, що я змінив систему? У якій же ми зіграли? Я прибрав нападника? Не згоден. Ми вийшли з трьома півзахисниками – Флорентіну, Ріосом і Енцо – та з двома форвардами. Павлідіс і Актюркоглу – це два нападники, а Аурснес грав ширше. З Фенербахче ми діяли в одній системі, зі Спортінгом – в іншій, проти Ніцци – ще в іншій.

Найважливіше – це якість гравців, а також те, як вони інтерпретують наші стратегії, що дозволяє створювати сюрпризи. Ми підготували цей матч саме для контролю гри.

Моурінью, безумовно, багато чого зрозумів у грі і вже в перерві відкоригував дії. І попереду нас чекає ще одна тактична битва", – цитує Лаже A Bola.

Нагадаємо, перший матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Фенербахче та Бенфіка завершився нульовою нічиєю. Анатолій Трубін відзначився шістьма сейвами.

