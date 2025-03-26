Тренер Трабзонспора Фатіх Текке відмовився їхати на РФ святкувати 100-річчя клубу з країни-окупанта. Щоправда, своє рішення він мотивував не злочинною агресією Росії проти України, а особистими обставинами.

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"Мене запросили на святкування 100-ліття Зеніта. Але я не зможу приїхати до РФ через свою роботу у Трабзонспорі. Мені було приємно отримати від них листа, але я відмовився. Зеніт назавжди залишиться в моєму серці як місце, пов'язане з прекрасними спогадами та великими досягненнями", – цитує турецького спеціаліста видання Fotospor.

Нагадаємо, що Фатіх Текке очолив команду Батагова, Зубкова і Сікана після того, як клуб звільнив Шенола Гюнеша через погані результати в турецькій Суперлізі. Зараз Трабзонспор йде на 9 місці в чемпіонаті Туреччини та відстає від єврокубкової зони на 9 очок.

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