"Насамперед, я надзвичайно пишаюся командою, гравцями, фанатами, клубом. Думаю, ми показали, що можемо конкурувати – навіть більше, ніж конкурувати – з однією з найкращих команд у світі, можливо, найкращою зараз.

По суті, протягом 75, 80 хвилин ми були близькі до того, щоб провести ідеальний матч – вели 2:0, і саме це робить ситуацію такою жорсткою. Потім серія пенальті – це вже підкидання монети. Було багато позитивів, але футбол – це про перемоги, тож і це також жорстко. Врешті-решт, головне – хороші виступи, які з часом принесуть нам успіх. Це був хороший початок.

Гравці виконали неймовірний обсяг роботи. Вони працювали дуже важко протягом усього матчу. Ми показали, що будемо тактично адаптивними протягом сезону, незалежно від суперника. Ми були дуже близькими до втілення всього в ігровому плані, але у футболі все вирішують дрібниці.

Можна сказати, що у фіналі, зрештою, не має значення, як ти грав, якщо переміг, але, на жаль, футбол так не працює. Потрібні хороші виступи, і це був дуже хороший виступ", – цитує Франка офіційний сайт Тоттенхема.

Нагадаємо, що лондонці у середу зазнали поразки в матчі проти ПСЖ у Суперкубку УЄФА. Команда Томаса Франка впевнено вела 2:0 у фіналі в Удіне після голів Мікі ван де Вена та Крістіана Ромеро зі стандартів, зберігала перевагу до останніх хвилин, однак пропустила на 85-й та 94-й хвилинах від Канг-Іна Лі та Гонсалу Рамуша. У серії пенальті сильнішими виявилися парижани – 4:3.

