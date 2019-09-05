Тренер Таврії-Сімферополь Шевченко: Нам не виплачують зарплату з травня

Головний тренер Таврії-Сімферополь Сергій Шевченко розповів про заборгованості щодо зарплати в клубі.

"З травня місяця гроші не виплачують. Хто ж у нас залишиться? Кого ми зможемо взяти? Не те що б затримували, а взагалі – не платять.

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Як тільки минулий чемпіонат закінчився, так нічого і немає. Я вже не кажу про те, щоб нам хоч якусь тренувальну футболку дали", – розповів Шевченко в коментарі Крим.Реалії.

Відзначимо, що Таврія-Сімферополь посідає 8 місце групи Б у Другій лізі, маючи в активі 6 очок.

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