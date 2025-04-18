"Вікторович добре ставився з першого тренування. Однак мій язик, бувало, призводив до певних суперечок. На мій погляд, плюс Грозного в тому, що він спілкується з футболістом. Називає певну ситуацію, і ти зі своєї сторони можеш з ним її обговорити. Це нормально.

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В нас теорії по півтори години були. Ми розбирали відео п’ять хвилин, а далі йшла дискусія між тренером та футболістами. Причому абсолютно з кожним. Починали одним, а закінчували дев’ятим-десятим. Тренер своєрідний, обізнаний. На будь-яку тему з ним можна поспілкуватися. Коли є результат, то він – весела, найдобрішої душі людина. А коли немає, то міг тебе по голові не погладити", – сказав Сергійчук в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Михайло Сергійчук виступав за ужгородську Говерлу у сезоні 2015-16. Всього футболіст провів за клуб 18 матчів, у яких забив 2 голи. В'ячеслав Грозний очолював Говерлу у 2013-2016 рр.

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