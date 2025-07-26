Трансферна сага Александра Ісака продовжується. Ситуація щодо потенційного відходу шведа отримує нові деталі щодня, тому слово вирішив взяти головний тренер "сорок".

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"Наразі не ведуться переговори щодо контракту з Александром Ісаком. Це може відбутися пізніше.

За лаштунками відбуваються певні речі. Що б не сталося, це має бути на користь нашому клубу. Звичайно, я сподіваюся, що Ісак залишиться", – цитує Едді Хау інсайдер Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що 25-річний нападник відхилив пропозиції від саудівських клубів і бажає залишитись в Європі. Його пріоритетом залишається Ліверпуль, який готовий побити трансферний рекорд АПЛ заради шведа.

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