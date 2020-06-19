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Відомий тренер, який бив Україну, повністю одужав від коронавірусу

19 червня 22:50 - Читать на русском
Відомий тренер, який бив Україну, повністю одужав від коронавірусу
Майкл О'Ніл / Reuters

Головний тренер Сток Сіті Майкл О'Ніл може повернутись до активної тренерської роботи найближчим часом.

Майкл О'Ніл повністю поборов COVID-19, повідомляє офіційний твіттер Сток Сіті.

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Уже 20 червня фахівець зможе керувати своїми футболістами з лави запасних у матчі Чемпіоншипа проти Редінга, який стане першим для "гончарів" після відновлення сезону. Зазначимо, що про хворобу наставника стало відомо 9 червня – через це товариська зустріч проти Манчестер Юнайтед була скасована.

Додамо, що О'Ніл очолює Сток Сіті з 2019 року, раніше він працював у збірній Північної Ірландії. Саме під його керівництвом команда перемогла Україну на груповому етапі Євро-2016 і позбавила "синьо-жовтих" шансів на вихід у плей-офф.

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Теги
Англія Сток Сіті Сток Сіті Майкл Майкл О'Ніл коронавірус
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