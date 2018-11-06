Тренер Словаччини Гапал: Зробимо все для перемоги над Україною

Головний тренер збірної Словаччини Павел Гапал поділився очікуваннями від матчу Ліги націй проти України.

"Обидві гри важливі для нас. Через кілька днів ми почнемо цілеспрямовану підготовку до матчів. Хочемо добитися успіху в обох іграх. Іншими словами перемогти і Україну, і Чехію. У будь-якому випадку, ми зробимо все можливе для досягнення позитивного результату.

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Закінчення кар'єри в збірній Шкртела? Вважаю, до тих пір, поки він здоровий і готовий грати, він повинен регулярно викликатися в команду. Коли він відчує, що пора закінчувати, він сам про це скаже. У футболі можливо все, але я вважаю, що Шкртел нам допоможе і в наступному сезоні.

У майбутніх матчах дуже розраховую на Єндрішека і Зреляка, а також на Романа Прохазку. Я стежу за кожним з них, і поговорив з ними. Крім того, у нас відбулася розмова з Мирославом Стохом, в ході якої він запевнив, що хоче грати за збірну", – цитує Гапала Futbalsfz.sk.

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