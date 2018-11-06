toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга націй
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ІНТЕР - БАРСЕЛОНА НАПОЛІ - ПАРІ СЕН-ЖЕРМЕН МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАХТАР

Тренер Словаччини Гапал: Зробимо все для перемоги над Україною

7 листопада 06:00 1 Читать на русском
Тренер Словаччини Гапал: Зробимо все для перемоги над Україною
Павел Гапал / Futbalsfz.sk

Головний тренер збірної Словаччини Павел Гапал поділився очікуваннями від матчу Ліги націй проти України.

"Обидві гри важливі для нас. Через кілька днів ми почнемо цілеспрямовану підготовку до матчів. Хочемо добитися успіху в обох іграх. Іншими словами перемогти і Україну, і Чехію. У будь-якому випадку, ми зробимо все можливе для досягнення позитивного результату.

Словаччина – Україна: тренер господарів Гапал оголосив список гравців на матч проти "синьо-жовтих"

Закінчення кар'єри в збірній Шкртела? Вважаю, до тих пір, поки він здоровий і готовий грати, він повинен регулярно викликатися в команду. Коли він відчує, що пора закінчувати, він сам про це скаже. У футболі можливо все, але я вважаю, що Шкртел нам допоможе і в наступному сезоні.

У майбутніх матчах дуже розраховую на Єндрішека і Зреляка, а також на Романа Прохазку. Я стежу за кожним з них, і поговорив з ними. Крім того, у нас відбулася розмова з Мирославом Стохом, в ході якої він запевнив, що хоче грати за збірну", – цитує Гапала Futbalsfz.sk.

Шевченко оприлюднив заявку на матчі зі Словаччиною та Туреччиною – у списку молодий талант Динамо

Ліга націй5 тур

Словаччина - Україна: П'ятниця 16 листопада 2018

Словаччина
до матчу
9
дн
:
23
год
:
18
хв
Україна
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Словаччина Словаччина Павел Гапал Павел Гапал Ліга націй Словаччина - Україна
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
33
хв
Манчестер Сіті
22:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук