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Тренер Славії Трпішовскі: Вивчаємо Динамо, як тільки можемо

11:58 152 Читать на русском
Тренер Славії Трпішовскі: Вивчаємо Динамо, як тільки можемо
Їндржих Трпішовскі / ФК Славія

Головний тренер Славїї Їндржих Трпішовскі поділився очікуваннями від матчів кваліфікації Ліги чемпіонів проти Динамо.

"Наші люди були на грі Динамо в суботу. Ми вивчаємо Динамо так сильно, як тільки можемо. Звичайно, в основному хочеться дивитися матчі суперника в живу.

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Динамо – граюча команда, з хорошими вінгерами і сильними футболістами. Кияни швидко виходять з оборони, багато працюють на полі. Ця команда грає з двома сильними центральними півзахисниками", – цитує Трпішовского офіційний сайт Славії.

Перший матч між Славією та Динамо відбудеться 7 серпня в Празі о 20:30 за київським часом, матч-відповідь у Києві за тиждень о 19:30.

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Славія Прага - Динамо: Вівторок 07 серпня 2018

Славія Прага
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