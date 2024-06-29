"Ми насолоджувалися грою з Італією три роки тому у відборі до чемпіонату світу. Це був приємний момент для нас. Але це нова гра, і я сподіваюся, що ми зможемо виступити і зіграти так, як ми це робили в останніх трьох іграх. Тоді ми побачимо, де ми перебуваємо.

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Італія – батьківщина тактичного футболу, і мені дуже подобається, як вони грають. Вони захищаються як команда і як єдине ціле. Ми готові до всього, але врешті-решт ми повинні зосередитися на моїй системі, будемо контролювати суперника і, сподіваюся, здивуємо його. Я не хочу говорити про те, хто є фаворитом.

Ми дуже важко боролися, щоб потрапити на Євро-2024, і це особливі ігри. З року в рік зі збірною Швейцарії відбуваються дуже цікаві ігри. У нас був хороший тиждень і ми дуже старанно тренувалися перед цією грою. Ми з нетерпінням чекаємо на гру з такою великою командою, як Італія, і ми раді бачити всіх на борту.

Мали час потренуватися у виконанні пенальті. Кожен мав можливість пробити пенальті на тренуванні, і ми зробили кілька нововведень. Але, звичайно, під тиском і в стресовій ситуації це не те саме. У нас є досвід з попереднього турніру, але ми сподіваємося, що все вирішиться за 90 хвилин, і ми переможемо", – цитує Мурата Якіна офіційний сайт УЄФА.

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