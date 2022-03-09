Наставник шведів Янне Андерссон відреагував на рішення ФІФА автоматично вивести Польщу у фінал плей-офф відбору на чемпіонат світу.

Як відомо, 8 березня ФІФА оголосила офіційне рішення щодо матчу Росія – Польща. "Кадра" автоматично вийшла у фінал плей-офф, в якому зіграє проти переможця дуелі Чехії та Швеції.

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"Нарешті ФІФА ухвалила правильне рішення щодо Росії, але, на жаль, не зі спортивної точки зору. Вся наша увага приділяється підготовці до матчу проти Чехії. Швеція хоче вийти на чемпіонат світу і зробить усе, щоб туди потрапити", – цитує Янне Андерссона офіційний сайт Федерації футболу Швеції.

Водночас генеральний секретар тамтешньої Федерації Гьокан Сьостранд був різкішим. На його думку, Росію потрібно було замінити іншою збірною, позаяк Польща отримала серйозну перевагу над Чехію і Швецією.

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