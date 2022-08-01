"Ми повинні відновитися фізично та морально, щоб повністю використати свій потенціал. Якщо гратимемо в повну силу, тоді зможемо пройти далі у кваліфікації Ліги чемпіонів. Все має бути правильно, як у грі з Зальцбургом, щоб перемагати такі команди.

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Ми намагалися підготувати Якоба Янчера до середи. Однак він змушений був зробити два кроки назад. У середу буде дуже важко", – наводить слова Ільцера sportreport.

На вихідних Шутрм досить несподівано обіграв чемпіона Австрії Зальцбург, очоливши турнірну таблицю. Вже 3 серпня відбудеться перший поєдинок між Динамо та Штурм Грац, початок о 21:00. Матч-відповідь запланований на 9 серпня, початок о 21:30.

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