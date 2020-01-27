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Тренер Шрусбері заявив, що його команда могла не захотіти вибити Ліверпуль з Кубка Англії в першому матчі

07:30 553 Читать на русском
Тренер Шрусбері заявив, що його команда могла не захотіти вибити Ліверпуль з Кубка Англії в першому матчі
Сем Рікеттс / фото: ВВС

Головний тренер Шрусбері Таун Сем Рікеттс прокоментував нічию в матчі 1/16 фіналу Кубка Англії з Ліверпулем (2:2).

 

"Поїздка на Енфілд – це фантастика. Я сказав гравцям: ви могли б виграти, але тримаю парі, що ви всі хотіли вирушити на Енфілд, чи не так? Це прекрасно для уболівальників, президента клубу.

Невдалий експеримент Клоппа у відеоогляді матчу Шрусбері Таун – Ліверпуль – 2:2

Ця поїздка може привести нових гравців в команду або допомогти поліпшити умови, що принесе довгострокову користь клубу.

Коли наш президент взяв клуб на себе 24 роки тому, у нас був борг в 1 млн фунтів, ми втрачали кілька сотень тисяч на рік – тепер же у нас є своя земля, тренувальна база. Тепер ми зможемо зайнятися газоном на нашому стадіоні і інвестувати кошти в інфраструктуру. У довгостроковій перспективі ми зможемо дати клубу більше можливостей для зростання", – цитує Рікеттса BBC.

Кубок Англії: Ліверпуль несподівано осоромився в Шрусбері

Нагадаємо, Ліверпуль володів перевагою у три м'ячі, але Шрусбері, який представляє Лігу 1 (третій за рангом футбольний дивізіон Англії), зумів відігратися. Згідно з правилами Кубка Англії, команди проведуть ще один матч.

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Ліверпуль Ліверпуль Англія Кубок Англії Шрусбері Таун Шрусбері Таун Кубок Англії 2019/20 Шрусбері Таун - Ліверпуль Енфілд
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