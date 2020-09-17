"Кілька років тому, коли ми вийшли в АПЛ, я говорив, що якщо Азар збирається в Реал, то я сам підвезу його в аеропорт.

Бейл повернувся у Тоттенхем, – Daily Mail

Сподіваюся, Гарет залишиться в Мадриді. Це прекрасне місце, там є чудові поля для гольфу. Не потрібно ускладнювати нам завдання. Я не здивований, що він хоче повернутися в АПЛ. Думаю, багато фанатів "шпор" хотіли б, щоб це відбулося. Але я не думаю, що цього хочуть фанати Шеффілда, тому що це додасть нам нових проблем в іграх з Тоттенхемом", – цитує слова наставника Шеффілд Юнайтед Goal.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Бейл узгодив повернення у Тоттенхем – вінгер вже має досвід виступів за "шпор" у 2007-2013 роках. У минулому сезоні Ла Ліги Гарет провів 16 матчів, в яких відзначився двома голами та здійснив стільки ж асистів.

Барселона проганяє Суареса заради Мессі, а нічний кошмар України вже "качає" права – на Камп Ноу воюють за гроші