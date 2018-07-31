Тренер Шахтаря U-21 Кривенцов: Головне побудувати гру, а результат прийде

Головний тренер Шахтаря U-21 Валерій Кривенцов у свій День народження прокоментував специфіку роботи на молодіжному рівні.

"Слід брати до уваги, який колектив залишається. Коли той, що здобув чемпіонський титул, як, наприклад, відбувається на дорослому рівні, це одна річ. А коли щоразу склад змінюється наполовину, мусимо починати шлях з початку: навчати хлопців, вбудовувати їх до командної моделі гри.

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Багато що залежить від того, як клуб ставиться до дубля: одні дають змогу грати футболістам першої команди, що наразі з різних причин не потрапляють до старту, інші, навпаки, надто омолоджуються, хтось поєднує юність із досвідом – кожен має на меті своє. Ми ж намагаємось донести хлопцям принципи гри головної команди й точково приділяти увагу всім виконавцям, підводивши їх до рівня основного складу.

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Ніхто результат із порядку денного не знімає, однак потрібно враховувати специфіку: дивитись, якою мірою омолодився колектив, чи готовий він стати чемпіоном. У нас завдання ті самі, що й в усіх попередніх сезонах: демонструвати змістовний комбінаційний футбол та при цьому здобувати перемоги. Мені важливо побудувати гру команди, аби в неї був свій почерк, свій стиль, а результати прийдуть", – цитує Кривенцова офіційний сайт Шахтаря.