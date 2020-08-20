toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Світ
ЛІОН - БАВАРІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БАРСЕЛОНА ДИНАМО

Тренер Шахтаря очолив молодіжну збірну екзотичної країни

14:32 - Читать на русском
Тренер Шахтаря очолив молодіжну збірну екзотичної країни
Андреас Карраско / Фото ФК Шахтар

Тренер юнацької команди Шахтаря Андреас Карраско став керманичем збірної однієї з країн Перської затоки.

Карраско став головним тренером збірної Кувейту U-23, повідомляє Sport.es з посиланням на власні джерела.

Шахтар опублікував заявку на сезон УПЛ 2020/21 – є потенційні дебютанти

Видання акцентує увагу на тому, що тамтешня футбольна асоціація вирішила зробити ставку на іспанський вектор у розвитку молодіжних команд. Саме тому разом з Карраско призначила головними тренерами збірних Кувейту U-21 і U-19 іспанців Карлеса Мартінеса та Карлоса Гонсалеса відповідно.

Зазначимо, Андреас Карраско прийшов у Шахтар влітку 2018-го. До того у Барселоні 12 років він працював головним тренером команд різних вікових груп. Попередні два сезони Шахтар U-19 під керівництвом Карраско завершував на другому місці, першим було Динамо.

"Це мої діти, розумієте?": інтерв'ю Луческу про перевагу Шахтаря над Інтером, перспективи Пірло та виклики в Динамо

blog_ava
Головні новини футболу 19 серпня: Баварія вийшла у фінал ЛЧ, Барселона призначила нового тренера, успіх Реброва
07:00
7078
Теги
Шахтар Шахтар Світ Шахтар U-19 Шахтар U-19 Андреас Андреас Карраско
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
3
год
:
7
хв
Клаксвік
19:00
Слован
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?