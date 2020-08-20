Тренер Шахтаря очолив молодіжну збірну екзотичної країни

Тренер юнацької команди Шахтаря Андреас Карраско став керманичем збірної однієї з країн Перської затоки.

Карраско став головним тренером збірної Кувейту U-23, повідомляє Sport.es з посиланням на власні джерела.

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Видання акцентує увагу на тому, що тамтешня футбольна асоціація вирішила зробити ставку на іспанський вектор у розвитку молодіжних команд. Саме тому разом з Карраско призначила головними тренерами збірних Кувейту U-21 і U-19 іспанців Карлеса Мартінеса та Карлоса Гонсалеса відповідно.

Зазначимо, Андреас Карраско прийшов у Шахтар влітку 2018-го. До того у Барселоні 12 років він працював головним тренером команд різних вікових груп. Попередні два сезони Шахтар U-19 під керівництвом Карраско завершував на другому місці, першим було Динамо.

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