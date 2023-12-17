Італієць Карло Ніколіні, який працює тренером із фізичної підготовки в донецькому Шахтарі, зізнався, кого б не хотів бачити у опонентах "гірників" в 1/16 фіналу ЛЄ.

"Рівень Ліги Європи значно підвищився, порівняно із минулими розіграшами. Зараз у плей-офф присутні гравці високого калібру, є хороші команди, насамперед Рома та лісабонський Спортінг.

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Команду Моуріньо слід уникати, вони мають міжнародний досвід ігор з футболістами топ-рівня, а ще у матчах на виліт вони дуже небезпечні. Крім того, враховуючи пору року, в яку ми гратимемо, нам буде дуже складно протистояти Ромі. Вона перебуватиме у розпалі, а ми після зимової перерви проведемо свій перший офіційний матч, тому нам буде складно підтримувати темп гри", – цитує Ніколіні Corriere dello Sport.

Нагадаємо, жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться у понеділок, 18 грудня, о 14:00 за київським часом у швейцарському Ньйоні. Потенційними суперниками "гірників" є: Спортінг, Карабах, Рома, Тулуза, Ренн, Фрайбург, Марсель і празька Спарта.

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