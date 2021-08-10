"Як і перед першим матчем говорив, очікуємо на складний поєдинок. Колос – непроста команда, яка в першій грі показала, що може створити неприємностей багатьом. Постараємося на своєму полі обіграти їх, нас влаштовує тільки перемога. Постараємося трохи більше підняти гру вгору, але і не можна забувати про баланс. Є певні тактичні моменти, які ми хочемо застосувати в цій грі.

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Ми і суперник перебуваємо в однаковому становищі. Перший матч був 5-го, ми не зіграли в Кубку, Колос свою гру теж пропускав, з цим проблем немає. Проблема, напевно, в іншому, більш глибоко: у нас йде нашарування ігор, а наш суперник проводить тільки четверту офіційну гру – в цьому невелика перевага.

Але все визначається на футбольному полі. Хто фаворит, хто аутсайдер – це вже не матиме ніякого значення. Наші хлопці налаштовуються. Вчора було невелике тло втоми на тренувальному процесі, але у нас ще є час", – цитує Адієва офіційний сайт Шахтаря К.

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