– Я хочу від щирого серця подякувати всім за підтримку, за атмосферу, яка сьогодні вирувала на стадіоні, і за віру у нашу команду. Також хочу висловити подяку керівництву УАФ за те, що дозволили зіграти цей матч у Чернівцях. У такі непрості часи нам вдалося створити для людей справжнє свято.

Наставник чвертьфіналіста Кубка України назвав причини вильоту з турніру: "Буковині пощастило більше"

Останні 2-3 дні у місті витала атмосфера передчуття прийдешньої гри, і це навіть, чесно кажучи, трішки тиснуло на хлопців. Бачили це через певні деталі: по спілкуванню чи емоціях на тих самих розминках.

Я це розумію, адже на нас очікувала історична гра у чвертьфіналі, і на кону був вихід до півфіналу турніру. Ця нервозність трішки перейшла на гру – ми втратили десь у білдапі, у контролі м’яча тощо. На щастя, сьогодні на стандартах ми добре зіграли. Ми над цим багато працювали і на зборах, тому зараз це приносить свої результати. Команда суперника змусила попрацювати нас на максимумі. Були й травми, й судоми. Але все ж важливо, що ми сьогодні були єдині, як сім’я.

– З яким суперником вам найбільше хотілося б зіграти у півфіналі – з Динамо або Шахтарем? Чи з командами на кшталт Вереса або Полісся, у матчах з якими є трішки більше шансів вийти до фіналу?

– Зараз і у складі Полісся немало зірок: і Гуцуляк, і Назаренко, і Михайліченко – це все гравці збірної України, та й дороговартісних легіонерів у житомирському клубі вистачає. Ми з великою повагою поставимося до будь-якого суперника. Ми раді опинитися у такій компанії команд. Надіємося, що жереб нам підкине такого суперника, з яким ми зіграємо якнайкраще, – сказав Чурілов на післяматчевій прес-конференції.

Кубок України: визначився перший півфіналіст – це лише 8-й подібний випадок в історії