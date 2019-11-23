Тренер Селтіка задоволений роботою Шведа, але не бачить його в основному складі

Ірландський наставник Селтіка Ніл Леннон пролив світло на найближче майбутнє українського нападника Мар’яна Шведа.

Головний тренер шотландського Селтіка Ніл Леннон переконаний, що український легіонер команди Мар'ян Швед дотепер не готовий до виступів за головну команду, повідомляє видання Football Insider.

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Фахівець упевнений, що футболіст збірної України поки-що не здатний витримувати інтенсивність, з якою Селтік грає у чемпіонаті Шотландії і чекає, поки Шведу вдасться адаптуватися до вимог місцевого футболу. При цьому, Леннон відзначив прогрес і зусилля українця на тренуваннях і вірить в нашого нападника.

Нагадаємо, "чорнобильський Роббен" у поточному сезоні зіграв лише у двох матчах за Селтік і забив один гол.

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