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Тренер Селтіка назвав дату повернення Шведа – українець пропустив останній матч

11:57 1185 Читать на русском
Тренер Селтіка назвав дату повернення Шведа – українець пропустив останній матч
Мар'ян Швед / Селтік

Наставник чемпіонів Шотландії анонсував швидке повернення форварда.

Мар'ян Швед опинився поза заявкою на поєдинок проти Сент-Джонстона в рамках першого туру Шотландської Прем'єр-ліги, однак серйозних проблем у нападника немає.

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"Мар'ян Швед повернеться в середині тижня, як і Йозо Шимуновіч та Крістофер Жульєн. Швед повинен бути в складі в середу, 7 серпня. Він додасть нам необхідної глибини", – цитує Леннона офіційний сайт Селтіка.

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Нагадаємо, посеред минулого тижня Швед забив гол в матчі Ліги чемпіонів у своєму дебютному поєдинку за "кельтів".

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