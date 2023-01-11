Ерве Ренар дав зрозуміти, що серйозний футбольний проект для нього важливіший за гроші.

Головний тренер Саудівської Аравії Ерве Ренар став одним із тих, хто відправив свою заявку до Королівської Бельгійської футбольної Асоціації, щоб мати змогу отримати посаду наставника "червоних дияволів". Про це повідомляє Het Nieuwsblad.

Пірло може очолити збірну Бельгії

Повідомляється, що Ренар хотів би очолити збірну Бельгії, незважаючи на чинний контракт із Саудівською Аравією. Він запевнив, що він матиме можливість розірвати цю угоду в односторонньому порядку. Після трьох років роботи з Саудівською Аравією для Ренара серйозний футбольний проект став набагато важливішим за гроші.

На ЧС-2022 збірна Саудівської Аравії обіграла майбутнього переможця турніру – Аргентину – але сама не зуміла вийти з групи.

Джерело також зазначає, що кандидатура Тьєррі Анрі у RBFA не користується популярністю.

Калініченко видав головне шоу на ЧС-2006, Тимощук – найкращий після Пірло: свіжий погляд на єдиний Мундіаль збірної