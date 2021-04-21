"Я обговорював з гравцями Суперлігу півгодини. Правильно було поговорити про це з ними. Мене злить те, що сталося напередодні. Футбол належить всім. Оголосити про створення Суперліги можна було відкрито, а не публікувати прес-релізи опівночі.

Шахтар домовився з Де Дзербі, – Циганик

Я не хотів би грати з Міланом, тому що цей клуб – один із засновників Суперліги. Я сказав про це генеральному директору Сассуоло Джованні Карневалі і гравцям. Тільки якщо Карневалі і клуб змусять мене вийти на матч, я вийду", – наводить слова Де Дзербі Sosfanta.

Матч 32-го туру Серії А Мілан – Сассуоло запланований на 21 квітня. Окрім Мілана, Італію у Суперлізі представляють ще Інтер та Ювентус.

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