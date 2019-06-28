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Тренер Сампдорії призупинив трансфер Маліновського – відома причина

17:32 1436 Читать на русском
Тренер Сампдорії призупинив трансфер Маліновського – відома причина
Руслан Маліновський / фото: ФК Генк

Перехід Руслана Маліновського до Сампдорії під загрозою зриву.

Головний тренер Сампдорії Еусебіо Ді Франческо призупинив трансфер півзахисника Руслана Маліновського, повідомляє сайт італійського журналіста Альфредо Педулли.

Маліновський за крок від переходу в Сампдорію – відома сума трансферу

За його інформацією, італійський фахівець вважає пріоритетним трансфером хавбека Наполі Сімоне Верді.

Додається, що тренер не відмовився від підписання Маліновського. Раніше повідомлялось, що на гравця, окрім Сампдорії, претендують Аталанта та Валенсія.

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Італія Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Еусебіо Ді Франческо Еусебіо Ді Франческо Сімоне Верді Сімоне Верді Руслан Маліновський Руслан Маліновський Сампдорія Сампдорія
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