"Перші три голи ми фактично забили самі собі. Це були незрозумілі помилки, які нам слід проаналізувати і розібратися з ними. Важко щось говорити після такої гри. Візуально було помітно, що після цих голів команді стало важко. Динамо зробило хороші заміни, на поле вийшли якісні гравці, і нам стало ще важче.

Можна сидіти в обороні і сподіватися, що команда більше не пропустить. А можна спробувати відігратися. Я сказав команді, щоб вона високо накривала суперника. Це був ризик, адже з’явилися зони, якими скористалися швидкі футболісти Динамо.

Юрій Копина та Марко Сапуга не пройшли повних зборів з командою. Марко відновлювався після травми, зараз йому можна грати лише певну кількість хвилин, щоб він поступово набирав форму. А Юра приєднався до нас нещодавно.

Олег Дзюринець – талановитий футболіст. Він тренується і з першою командою, і з Рухом U-19. Ми бачимо його бажання працювати на тренуваннях і потенціал. Тому даватимемо йому можливість зростати і прогресувати", – цитує Федика прес-служба Руха.

