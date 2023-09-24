"Позитивні емоції, бо ми змусили Шахтар помилитися, увесь матч домінували. Звичайно, що були помилки, не вистачає досвіду у позиційній грі. Але дякую хлопцям. Наше основне завдання – вигравати кожен матч, формувати якісну команду. Це першочергове завдання.

Шедевральний гол та сумнівне вилучення Ракицького у відеоогляді матчу Рух – Шахтар – 1:1

Радий, що молоді футболісти виходять проти такого суперника та на такому рівні грають. Гармата Слюбика? Ми тренуємо ці удари, він теж. Він пробував це ще у минулих матчах, нічого дивного немає.

На мою думку, ми домінували тоді, коли грали ще у рівних складах, мали 2 моменти. На сьогодні Шахтар тим і відрізняється, що має клас та кваліфікацію гравців. Переконаний, що наша команда має майбутнє, ці футболісти можуть дорости до збірних", – поділився Пономарьов у післяматчевому коментарі.

Нагадаємо, що Рух вирвав нічию у грі проти Шахтаря (1:1) завдяки гарматному голу Слюбика на останніх хвилинах.

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