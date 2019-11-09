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Тренер Рівер Плейта Гальярдо прокоментував чутки про свій перехід в Барселону

17:26 248 Читать на русском
Тренер Рівер Плейта Гальярдо прокоментував чутки про свій перехід в Барселону
Марсело Гальярдо / El Dia

Головний тренер аргентинського Рівер Плейта Марсело Гальярдо прокоментував інформацію про свій можливий перехід на посаду наставника Барселони.

"Я знаю, що зараз багато видань пов'язують мене з Барселоною. Це дивно, адже ніхто з іспанського клубу не говорив зі мною.

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Зараз не дуже підходящий період для таких розмов, адже у нас попереду дуже важливі матчі. Я не можу відволікатися і постійно реагувати на чутки", – цитує 43-річного фахівця Globo Esporte.

Зазначимо, що за 5 років у Рівер Плейті Гальярдо виграв 10 трофеїв. "Мільйонери" зі столиці Аргентини здобули Кубок Лібертадорес у 2015 та 2018 роках і вже вийшли у фінал цьогорічного розіграшу, де зустрінуться з бразильським Фламенго.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Рівер Плейт Рівер Плейт Марсело Гальярдо Марсело Гальярдо
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