Тренер Ренна Лямуші: Ми створили багато моментів, але при цьому самі пропустили другий гол

Наставник Ренна Сабрі Лямуші прокоментував поразку своєї команди від Динамо в матчі 3 туру Ліги Європи 2018/19.

Нагадаємо, Динамо перемогло Ренн в матчі 3 туру групового турніру Ліги Європи. Переможний гол у складі киян на останніх хвилинах зустрічі забив Віталій Буяльський.

Тренер Ренна Сабрі Лямуші був дуже засмучений поразкою, проте французький спеціаліст вірить, що його команда може пройти у плей-офф турніру.

"Ми дуже розчаровані. Дуже! Гравці зробили все від них можливе, вони повністю віддавалися грі, особливо в другому таймі. Ми створили багато моментів, але при цьому самі пропустили другий гол в кінці зустрічі.

Ренн – Динамо – 1:2 – відео голів та огляд матчу

На цьому рівні важливим є досвід. Це і проблема реалізації, і техніки, було занадто багато браку. Ми закінчували поєдинок в чисельній перевазі, ми повинні були діяти спокійніше. Дрібні деталі на цьому рівні є дуже важливими. Занадто часто з початку сезону ми припускаємось помилок.

Ми граємо матчі, щоб перемогти в них, але коли ми не можемо виграти, ми не повинні програвати. Сьогодні ми програли, і буде дуже складно пройти далі, але у нас все ще є можливість кваліфікуватися в наступний раунд", – цитує Лямуші Dynamo.kiev.ua.

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