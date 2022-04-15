Бернлі вирішив звільнити Шона Дайча, який очолював команду з 2012 року.

Керівництво клубу ухвалило нелегке рішення щодо зміни головного тренера через незадовільні результати. Віднині Шон Дайч не є наставником Бернлі. Разом із 50-річним фахівцем "кларетових" покинув і його тренерський штаб, інформує офіційний сайт клубу.

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Дайч був рекордсменом серед усіх чинних наставників клубів АПЛ за тривалістю роботи в елітному дивізіоні. Тренер очолив Бернлі ще восени 2012-го і став головним творцем одного з найуспішніших періодів в історії клубу. Дайч двічі вивів команду в Прем'єр-лігу (2013 і 2016), під його керівництвом Бернлі здобув путівку в єврокубки вперше за 51 рік.

Найближчим часом "кларетові" оголосять ім'я нового тренера, який спробує втримати команду в еліті. Бернлі залишилося зіграти 8 матчів, а відставання від Евертона, який перебуває на рятівній 17-й позиції АПЛ, складає 4 очки.

До матчу з Вест Хемом, який відбудеться 17 квітня, команду готуватиме Майк Джексон – наставник молодіжки.

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