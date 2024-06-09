34-річний Давіде Анчелотті вже має пропозиції від двох клубів – Реймса та Лестера. Обидва клуби бачать у Давіде обличчя їхнього нового проєкту.

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Як повідомляє Relevo, син тренера Реала Карло Анчелотті, який працює його помічником, планує продовжити роботу в мадридському клубі ще на один рік, хоча кілька команд у Європі вважають, що він готовий до самостійної роботи.

Однак наразі італієць хоче залишитися в Реалі ще на один рік. Не зачиняючи двері для можливих пропозицій і не виключаючи зустрічі з потенційними кандидатами, він має намір завершити разом із Карло свій етап на Сантьяго Бернабеу, а потім стати головним тренером клубу, що відповідає його характеристикам.

Син Анчелотті живе своє найкраще життя – чим він займається в Реалі і як доносить батькові те, що інші бояться?