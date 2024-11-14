Тренер Реала на наступний сезон уже відомий, це – не Анчелотті
Головним тренером Реала в сезоні 2025/26 буде Хабі Алонсо.
Байєру доведеться шукати нового тренера. За інформацією іспанської редакції Eurosport, Хабі Алонсо стане наступником Карло Анчелотті в Реалі з сезону 2025/26. Минулого літа Алонсо вже спілкувався з Реалом з приводу роботи, але залишився вірним Леверкузену.
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Проте поразка Реала від Барселони з рахунком 0:4 багато що змінила. Президент "бланкос" Флорентіно Перес ухвалив рішення не продовжувати співпрацю з Анчелотті та знову звернувся до Алонсо. Цього разу Хабі вже не відмовив.
Повідомляється, що Алонсо візьме з собою з Леверкузена в Мадрид лівого захисника Алехандро Грімальдо.
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