Байєру доведеться шукати нового тренера. За інформацією іспанської редакції Eurosport, Хабі Алонсо стане наступником Карло Анчелотті в Реалі з сезону 2025/26. Минулого літа Алонсо вже спілкувався з Реалом з приводу роботи, але залишився вірним Леверкузену.

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Проте поразка Реала від Барселони з рахунком 0:4 багато що змінила. Президент "бланкос" Флорентіно Перес ухвалив рішення не продовжувати співпрацю з Анчелотті та знову звернувся до Алонсо. Цього разу Хабі вже не відмовив.

Повідомляється, що Алонсо візьме з собою з Леверкузена в Мадрид лівого захисника Алехандро Грімальдо.

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