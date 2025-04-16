Легенда Реала Рауль, який працює з молодіжною командою, отримав варіант для продовження кар'єри.

Шальке розпочав пошуки нового тренера на сезон 2025/26. Спочатку німецький клуб звернувся до Доменіко Тедеско та Лукаса Квасньока, наставника Падеборна. Як повідомляє Bild, обидва фахівці відмовили "гірниками".

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Одним із найімовірніших варіантів для Шальке є Рауль, тренер молодіжної команди Реала. Видання зазначає, що іспанський тренер уважно стежить за подіями в клубі і навіть обдумував свій відхід. Рауль чекатиме офіційних пропозицій, а вже потім ухвалить рішення. Додається також, що легенда мадридців підтримує тісний зв'язок з керівництвом Шальке.

"Гірники" наразі виступають у другій Бундеслізі, де посідають 11 сходинку з 37 балами. Шальке за свою історію сім разів здобував титул чемпіона Німеччини.

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