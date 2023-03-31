"Я досі твердо почуваюся тренером ПСЖ. Ми вже працюємо над рішеннями для наступного сезону разом з Луїшем Кампушем та керівництвом. Люди мають різні думки про те, що нам потрібно покращити, щоб бути більш конкурентоспроможними.

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Між клубом та Мессі тривають переговори. Особисто я зосереджений на наступних десяти іграх, щоб здобути титул чемпіона Ліги 1. Те, що вирішать Мессі та ПСЖ – конфіденційно", – наводить слова Гальтьє RMC Sport.

Дебютний сезон фахівця в ПСЖ склався провально через ранні вильоти з ЛЧ та Кубка Франції. Контракт Гальтьє розрахований до літа 2024 року, однак преса не впевнена у терплячості босів столичного гранда.

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