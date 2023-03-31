Тренер ПСЖ не боїться звільнення і дозволяє собі говорити про майбутнє Мессі
Керманич ПСЖ Крістоф Гальтьє намагається не реагувати на ризики залишитися без роботи.
"Я досі твердо почуваюся тренером ПСЖ. Ми вже працюємо над рішеннями для наступного сезону разом з Луїшем Кампушем та керівництвом. Люди мають різні думки про те, що нам потрібно покращити, щоб бути більш конкурентоспроможними.
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Між клубом та Мессі тривають переговори. Особисто я зосереджений на наступних десяти іграх, щоб здобути титул чемпіона Ліги 1. Те, що вирішать Мессі та ПСЖ – конфіденційно", – наводить слова Гальтьє RMC Sport.
Дебютний сезон фахівця в ПСЖ склався провально через ранні вильоти з ЛЧ та Кубка Франції. Контракт Гальтьє розрахований до літа 2024 року, однак преса не впевнена у терплячості босів столичного гранда.
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