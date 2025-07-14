– У 25 років ви все ще залишалися маловідомим, тоді як майбутніх зірок зазвичай відкривають дуже рано. Як пояснюєте цю "аномалію"?

– Ключ полягав у тому, щоб знову почати грати так, як у дитинстві. У юності ми не переймаємось деталями – ми просто хочемо грати у футбол і отримувати задоволення. На початку кар’єри я сам собі заважав, занадто завантажував голову. Коли перестав надто багато думати на полі, моя гра стала прямолінійнішою й інстинктивнішою. Та одержимість голами, яка завжди була в мені, знову стала суттю мого футболу. Я не думаю ні про що інше, окрім як забивати і перемагати – і це змінює все.

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– Ви були нападником вже у дитинстві?

– Відтоді, як почав грати у футбол. Моїм абсолютним ідолом був Златан (Ібрагімовіч), найвидатніший гравець Швеції. Ми всі ним захоплювалися, не пропускали жодного його матчу. Він дуже мене надихнув. Як і він, я завжди багато забивав. Мені шалено подобалося чути, як тремтить сітка воріт. Перший гол, який пам’ятаю, стався під час турніру у Стокгольмі – я був дуже, дуже маленьким. Ми грали п’ять на п’ять на майданчику, який був не трав’яним і не штучним – майже піщаним. І саме там я вперше влучив у дев’ятку. Це був кайф.

– Яким було ваше дитинство у Стокгольмі?

– Я ріс у ритмі футболу. Починаючи з 10 років, мене віддали до футбольної школи (щось на зразок спортивного інтернату). Усі хлопці з мого класу також грали, ми весь час проводили з м’ячем на шкільному дворі. Ми також намагалися добре вчитися, батьки завжди казали мені, що це важливо. Хоча, якщо бути чесним, це ніколи не було моїм головним пріоритетом.

– Чому ви грали за IFK Aspudden-Tellus, клуб зі свого району, до 15 років?

– Коли ти найкращий у маленькій команді, на тобі набагато більше відповідальності. Ти маєш вести свою команду вперед, робити різницю самостійно. В академіях великих клубів ти граєш поруч із багатьма іншими дуже сильними гравцями – і можеш покластися на них. До того ж, коли ти виступаєш за найкращі команди країни, суперники менше кидають тобі виклик. Це виховало мене інакше, ніж інших, це зробило мене тим гравцем, яким я є сьогодні.

– Стефан, ваш батько, був вашим тренером. Чи саме від нього у вас любов до футболу?

– Це він, разом із мамою, записав мене до футбольної команди, коли мені було 6 або 7 років. Першого разу мені взагалі не сподобався цей досвід. Я почувався незручно, був маленьким, і навколо надто багато нових людей. Але вони знову відвели мене на тренування. Вдруге витримав, і провів у тій команді наступні вісім років. Батько тренував мене певний час. Він теж грав у футбол, хоч і не на високому рівні. Іноді ми сперечалися після матчів, у яких я не показував те, чого сам від себе очікував. Це був неймовірний досвід – мати його своїм тренером, і водночас дуже веселий. Навіть зараз він мені багато чим допомагає.

– У 19 років ви перейшли до Брайтона в Англії. За три з половиною роки – три оренди, жодної появи в АПЛ… Як пережили цей період?

– Мені зовсім не здається, що пробув там так довго. Це вперше, коли я по-справжньому поїхав з дому, опинився в іншій культурі, все було новим. Я майже не грав або виступав на позиції лівого вінгера. Мені давали шанс у Кубку Англії та Кубку ліги, але я не був достатньо хорошим, щоб закріпитися (8 матчів, 1 гол). Це футбол. Щоб грати добре, потрібно опинитися в правильному середовищі. Тоді це не був мій випадок. Тому мене віддали в оренду до Санкт-Паулі (друга Бундесліга на той час), потім до Суонсі і Ковентрі (Чемпіоншип).

Я чимало помандрував. Це були гарні роки, але і складних моментів вистачало.

– У вас є відчуття, що ви втратили час?

– Ні, бо цей досвід і досі мені дуже допомагає. Він допоміг мені вирости, як гравцеві і як людині. Хоча на той момент хотів грати в АПЛ, я навчився багатьом іншим речам. Зрозумів, що не все відбувається так, як ти хочеш, що не завжди граєш усі хвилини кожного матчу, що бувають періоди "сухих" серій… У мене траплялися чимало моментів, коли не показував хорошого футболу. Я звинувачував себе, це було важко. З часом я прийняв це. Я перестав думати, як це зробила б дитина, що це кінець світу.

– Які у вас були амбіції в той період?

– Я завжди дивився масштабно. Але коли нічого не вдається, починаєш сумніватися в собі і своїх амбіціях. Мій шлях навчив мене, що навіть у складних моментах треба зберігати свої дитячі мрії. Продовжувати працювати, рухатися вперед без зупинок і жити сьогоднішнім днем, бо майбутнє – надто непевне.

– Доказ того, що все змінилося для вас – літо 2021 року. Ви остаточно підписуєте контракт із Ковентрі і починаєте регулярно забивати. Що стало тим переломним моментом?

– Після трьох оренд, коли нарешті по-справжньому став частиною клубу – все змінилося. Я відчував усе інакше, приїхав на передсезонку з іншим настроєм. Хоча моя оренда не була великим успіхом (19 матчів у Чемпіоншипі, 3 голи), відчув, що клуб справді мене хоче. А мені це було потрібно. Тренер бажав залишити мене, бо побачив у мені щось. Я хотів довести йому та клубу, що вони не помилились.

– Різниця полягала у впевненості в собі?

– Для "дев’ятки" (центрального нападника) – це основа. Це навіть найважливіше. Коли ти впевнений у собі, тобі не потрібно навіть думати, куди бити, якою частиною стопи. Усе відбувається природно. І це працює.

– На деяких статистичних сайтах вказано, що ви амбідекстр. Це правда?

– Ні, ні. Я не такий, як Усман Дембеле. Я – правша. Але, звісно, можу користуватися лівою ногою, коли цього вимагає гра. І, до речі, все частіше. Це мені дуже допомагає у штрафному майданчику. Треба діяти швидко – це все, немає часу на роздуми. Я дію на інстинктах.

– Чи була якась порада від одноклубника, тренера або друга, яка допомогла вам стати настільки "вбивчим" перед воротами?

– Я працював із багатьма чудовими тренерами, зокрема у Броммапойкарні у Швеції (2013-18, його перший професійний клуб у передмісті Стокгольма). Там Улоф Мьольберг (колишній захисник збірної, сьомий в історії Швеції за кількістю матчів – 117) і Азрудін Валентик дуже багато працювали зі мною. Вони були дуже терплячі. Наш помічник тренера завжди казав, що посивів через мене. Що мене занадто важко було чогось навчити, бо я завжди хотів робити по-своєму. Але сильно додав у багатьох аспектах. А потім – у Ковентрі, власне, Марк Робінс, який сам був нападником (зокрема у Манчестер Юнайтед), дав мені багато порад.

– Під час вашого останнього сезону в Ковентрі ви почали виконувати своє знамените святкування гола – пальці, переплетені перед ротом, імітуючи маску. Звідки воно взялося?

– Це трапилося під час чемпіонату світу 2022 року. Оскільки Швеція не кваліфікувалася, я поїхав у відпустку з друзями. Вони сказали мені, що їм набридло, що я змінюю святкування після кожного гола, і що мені варто придумати свою фірмову позу. Через деякий час я спробував цю. Усім дуже сподобалося. Відтоді я виконую саме її після кожного забитого гола. Багато людей теж її повторили – це класно!

– Чи походить ваше святкування від персонажа Бейна з всесвіту Бетмена, як ви натякали у своїх соціальних мережах?

– Так, ну, можливо! Я волію зберігати це у таємниці, це мене розважає. Багато людей мене про це запитують. Я вважаю, що найважливіше – це вплив святкування, а не те, звідки воно походить. Саме тому краще нічого не скажу.

– Ви використали цитату Бейна: "Ніхто не звертав увагу, поки я не надів маску". Чи відчували ви, що до того, як почали забивати так багато голів, на вас ніхто не звертав увагу?

– Так, трохи. Таке життя нападника. Визнання приходить разом із голами. Я до цього звик. Чи недооцінювали мене? Можливо. Це поєднання багатьох факторів. Якщо бути чесним, раніше я не грав так добре. Я не був у потрібному контексті, не було правильних людей поруч зі мною. Останні кілька років усе інакше. Це допомагає мені показати увесь свій потенціал. Я зробив крок уперед, граю у справжній футбол і постійно прогресую.

– Особливо стосовно гри головою? Ви забили лише чотири голи головою з ваших 97 голів за Спортінг.

– Проблема не в моїй грі головою. Проблема – у наших флангових гравцях, їхні навіси надто погані! (Жартує) Якщо серйозно, це аспект моєї гри, який мені потрібно покращувати. Я дуже хочу забивати більше голів саме головою.

– Ви провели два виняткові сезони в Лісабоні, забивши 109 голів і зробивши 31 результативну передачу у 114 матчах за клуб та збірну. Ви здивували весь світ, але чи вірили самі, що зможете досягти такого рівня?

– Єдине, що мене дивує – це все, що відбувається навколо мене, вся ця похвала, яку я отримую. Але те, що роблю на полі – завжди знав, що здатен на це. Тож досягнення такого рівня мене не здивувало. Звичайно, сьогодні у мене новий статус.

– Яку роль зіграв Спортінг у вашому виході на найвищий рівень?

– Я їм дуже багато завдячую. Ми виграли трофеї, я значно прогресував у складі команди. Усі разом ми створили надзвичайні спогади. Звичайно, Рубен Аморім (який був тренером Спортінга з 2020 по 2024 рік) також несе велику відповідальність. Саме він запросив мене сюди, і його стиль гри мені дуже підходив. Я ніколи не зможу йому достатньо подякувати.

– Було важко прийняти його відхід до Манчестер Юнайтед у листопаді минулого року?

– Так, звісно. Це був шок. Побачити, як твій тренер йде посеред сезону, коли ми ще жодного разу не програли (Суперкубок Португалії був виграний Порту у додатковий час, 4:3, третього серпня 2024 року), такого раніше не переживав. Попереду було ще багато матчів, це була справжня несподіванка. Але цілком розумію його рішення, як і вся команда, жодних образ не було. Ми рухалися вперед. І, врешті-решт, ми все одно виграли чемпіонат!

– Цей другий титул чемпіона ще більш значущий, ніж перший?

– Виграти для клубу два чемпіонати поспіль уперше за 71 рік – це фантастично. З усього, що трапилося цього сезону, було неймовірно здобути цей титул у останньому матчі на домашньому полі. Святкувати це з уболівальниками було шаленою подією, яку я ніколи не забуду. У нас із ними неймовірні стосунки.

– Деякі люди применшують ваші досягнення через рівень чемпіонату Португалії. Що ви на це відповідаєте?

– Так часто буває. Коли відбувається щось незвичайне, люди намагаються знайти пояснення. "Це тому, що він грає в найкращій команді чемпіонату", "рівень у Португалії недостатньо високий"… Це просто думка людей. І мені це байдуже. Я знаю, чого досягнув тут, завжди викладався на максимум. Португальська ліга – дуже хороший чемпіонат із багатьма технічними гравцями. Можливо, він не такий фізичний, як в Англії, але там справді високий рівень.

– Цього сезону ви вперше зіграли в Лізі чемпіонів. Які у вас враження?

– Вже в першому матчі проти Лілля (2:0, він відкрив рахунок) я відчув, що рівень цього турніру значно вищий за все, що бачив раніше. Ми зіграли проти багатьох команд з різних країн, це був чудовий досвід. Я завжди мріяв про це. Ми довели, що здатні конкурувати з такими клубами в Лізі чемпіонів. Кожен матч дарував неймовірні відчуття. А ще забити в ЛЧ, особливо хет-трик… (Під час перемоги 4:1 над Манчестер Сіті 5 листопада). Це навіки закарбовано в моїй пам’яті.

– Чи є гравці, які вас особливо вразили?

– Так, безперечно. Особливо в англійських клубах. Центральні півзахисники, як Бернарду Сілва, (Матео) Ковачіч у Сіті чи (Букайо) Сака в Арсеналі, – дивовижно спостерігати за їхньою грою. Я також зустрічався із захисниками найвищого рівня, як Габріел та Вільям Саліба (обоє з Арсенала). Це велика честь грати проти таких виконавців.

– Як ви готуєтеся до дуелей з такими захисниками?

– Перед матчем я спостерігаю, як вони грають, їхні сильні та слабкі сторони. Кожен захисник – це індивідуальність. Дехто не відпускає тебе ні на крок, інші дають більше простору, тож потрібно пристосовуватися. Але я вважаю, що граю краще, коли не замислююся над цим надто багато. А на полі іноді я трохи піддражнюю опонентів. Коли це трапляється, я не планую це заздалегідь – виходить спонтанно.

– Чи маєте ви якісь ритуали перед матчами?

– У Спортінгу, все одно, чи граємо вдома, чи на виїзді, ми не спимо у своїх домівках, а проводимо ніч разом із командою. У нас є свої звички. Мій єдиний маленький ритуал – прийняти душ безпосередньо перед тим, як йти на стадіон.

– У вас багато прізвиськ: Кіборг, Вікінг, Канібал, Трактор… Яке вам найбільше подобається?

– Безперечно, не Трактор. Це прізвисько жахливе, без жартів! Якби треба було обирати, я б взяв Кіборг або Машина.

– Останніми роками ви стали справжньою зіркою в Лісабоні. Що ця слава змінила у вашому житті?

– Іноді це мені допомагає забронювати ресторан тут. Також мені доводиться давати багато автографів. Можливо, навіть занадто багато. Як і у всьому, тут є і хороше, і погане. Найкращий спосіб залишатися зіркою на землі – це бути близько з рідними і якомога менше говорити про футбол.

– Що вам подобається робити поза футболом?

– Це складне запитання. Звичайно, я люблю проводити час із тими, хто мене оточує. Ох, так, непогано граю в гольф. Але не сказав би, що я великий гравець у гольф. Також живу біля пляжу, моя родина це дуже любить. Я закохався в Лісабон.

– Саме це спонукало вас залишитися минулого літа та взимку?

– У мене була невелика фізична проблема влітку. Врешті-решт, я пройшов передсезонну підготовку тут і зіграв у всіх матчах. Клуб показав, що справді хоче бачити мене в команді. Так само було і взимку. Тож залишився. Для мене не стало проблемою залишитися.

– Чи плануєте ви піти цього літа (інтерв’ю відбулося 7 липня)?

– Можливо. Це футбол, ніколи не знаєш. Я про це не думаю, побачимо, що станеться. Якщо щось має трапитися – воно трапиться. Найважливіше для мене – розвиватися в клубі, який справді мене хоче.

– АПЛ є для вас варіантом?

– Це один із найпрестижніших чемпіонатів Європи. Я провів там кілька років, але так і не зміг зіграти жодного матчу. Тож, звісно, це те, чого я хотів би досягти. Це була б прекрасна можливість взяти реванш!

– Які у вас кар’єрні цілі?

– Виграти Лігу чемпіонів. І брати участь у великих турнірах зі збірною Швеції, пройти якомога далі. Ми пропустили останнє Євро та останній чемпіонат світу, тож тепер всі хочуть зіграти на чемпіонаті світу 2026 року.

– Швеція може пишатися тим, що має двох найкращих бомбардирів – вас і Александра Ісака, який грає в Ньюкаслі. На полі вам вдається добре взаємодіяти?

– Звичайно! Іноді я забиваю, а він робить результативну передачу мені. Іноді навпаки – я йому асистую. Ми допомагаємо один одному. Грати з ним – це чудово, він надзвичайний нападник. Дуже розумний, поводиться з м’ячем із такою легкістю… Із ним грати надзвичайно просто.

– Де ви зараз бачите себе серед найкращих нападників світу, таких як Харрі Кейн (Баварія), Роберт Лєвандовскі (Барселона) чи Ерлінг Холанд (Ман Сіті)?

– Я певен, що належу до їхнього кола. Важко себе точно оцінити, але так, тепер я на одному рівні з ними. Це надзвичайні гравці, які довгі роки тримають найвищий рівень і досягли значно більше, ніж я. Зі свого боку маю доводити, що здатен підтримувати такі результати сезон за сезоном. Те, що зміг зробити в Спортінгу, я впевнений, зможу повторити будь-де. Ви ще не бачили найкращого Дьокереша.

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