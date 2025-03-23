Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес підтримав нападника Кріштіану Роналду перед матчем-відповіддю з Данією у плей-офф Ліги націй.

"Обидві команди дуже гнучкі в тактичному плані, ми грали у два нападники. Нам потрібно залучити наших гравців залежно від суперника.

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Але не потрібно намагатися говорити про Кріштіану в кожній грі. Якщо Роналду забиває, він найважливіший гравець у команді. Коли він не забиває – це через його вік. Така оцінка несправедлива", – цитує Мартінеса abola.

Нагадаємо, Португалія у першому матчі плей-офф програла Данії з рахунком 0:1. Після поразки порція критики дісталася Кріштіану Роналду. Наступна гра відбудеться 23 березня.

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