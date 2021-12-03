Клуб Аль-Магд оплакує втрату головного тренера Адхама ель-Селхадара, у якого серце зупинилося прямо під час матчу.

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Команда забила переможний м'яч на 90+2-й хвилині, і радощам керманича не було меж. Втім, після відновлення гри ель-Селхадар раптово впав прямо на бровці. Його негайно перемістили у автомобіль швидкої допомоги, проте до лікарні він не доїхав. Діагноз – зупинка серця.

Аль-Магд оголосив 6-денну жалобу. Команда не тренуватиметься і перенесе наступний матч, а на сьогодні запланований похорон ель-Селхадара.

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